Депутат Госдумы РФ объяснил стрельбу из автомата

Депутат Государственной думы России Дмитрий Ионин признался, что в выходные стрелял из автомата в Камышлове во дворе между жилых домов. При этом он отметил, что оружие является охолощенным.

Ионин отметил, что готов понести за это наказание.

«Насколько я понимаю, за это предусмотрена административная ответственность, и я готов оплатить штраф», — заявил депутат.



Он также отметил, что не стрелял, а «произвел имитацию выстрелов».

«Я просил купить это охолощенное оружие Павла Грибкова для того, чтобы подарить его местным юнармейцам на 9 мая. Павел мне его показал и дал в руки, ну я его и испытал», — пояснил Дмитрий Ионин.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ионин стрелял из автомата во дворе жилого дома в Камышлове.



В апреле прокуратура начала проверку после видео со стрельбой в центре Казани.

