Прокуратура начала проверку видео со стрельбой в центре Казани

Прокуратура Вахитовского района города Казани по поручению врио прокурора Татарстана Сергея Старостина организовала проверку видео со стрельбой в центре Казани.



Как выяснилось, 9 марта 2019 года в отдел полиции №16 «Япеева» УМВД России по Казани обратился местный житель, который сообщил, что заметил огнестрельное оружие в салоне автомобиля Porsche Cayenne в районе ЦУМа на ул. Московской.

Позже оперативники установили личность владельца автомобиля. Им оказался 33-летний казанец, который подтвердил факт перевозки в автомобиле автомата, предназначенного для стрельбы светозвуковыми патронами. В возбуждении уголовного дела в отношении задержанного было отказано за отсутствием состава преступления.



Позднее в Сети появилось видео со стрельбой под стенами Казанского кремля.

По мнению прокуратуры, с учетом запечатленных на видео обстоятельств решение об отказе в возбуждении уголовного дела является незаконным и необоснованным.

«Дознавателем не была дана оценка действиям задержанного на предмет грубого нарушения общественного порядка, являющегося уголовно наказуемым деянием. Помимо этого, не приняты меры к привлечению лица к административной ответственности», — сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

В результате прокуратура Вахитовского района отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вернув материалы в отдел полиции для дополнительной проверки.

