В Индии число погибших из-за циклона «Фани» увеличилось до 33

Число погибших в Индии из-за мощного циклона «Фани», который обрушился 3 мая на восточный штат Одиша, возросло до 33.

По информации Reuters, в результате действия циклона 300 человек пострадали.



Правительство Индии уже приступило к ликвидации последствий. Восстановительные работы идут в 10 тысячах деревень и 52 городских районах штата.

Отмечается, что циклон стал самым мощным в Индии за последние 20 лет. «Фани» сопровождается ливнями и ветром, порывы которого достигают 55 м/с.



Ранее сообщалось, что власти Индии начали эвакуацию около 800 тысяч человек из прибрежных районов страны из-за циклона «Фани».

