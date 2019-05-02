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В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»

09:57, 02.05.2019
В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»
Фото: pixabay.com

Власти Индии начали эвакуацию жителей прибрежных районов страны из-за надвигающегося циклона «Фани».

По информации Hindustan Times, эвакуация может затронуть около 800 тысяч человек. Ее планируется завершить к вечеру четверга, 2 мая.

Ожидается, что циклон обрушится на берег штата Орисса в пятницу, 3 мая. Порывы ветра могут достигать 180 км/час, в прибрежных районах ожидаются мощные дожди.

Ранее более 60 человек погибли в Зимбабве из-за обрушившегося на страну тропического циклона «Идаи».

Общество
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