В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»

Власти Индии начали эвакуацию жителей прибрежных районов страны из-за надвигающегося циклона «Фани».

По информации Hindustan Times, эвакуация может затронуть около 800 тысяч человек. Ее планируется завершить к вечеру четверга, 2 мая.

Ожидается, что циклон обрушится на берег штата Орисса в пятницу, 3 мая. Порывы ветра могут достигать 180 км/час, в прибрежных районах ожидаются мощные дожди.



Ранее более 60 человек погибли в Зимбабве из-за обрушившегося на страну тропического циклона «Идаи».

