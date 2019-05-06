В Верховном суде назвали самый популярный размер взятки в России

Сумма большинства взяток, за получение которых осудили россиян в 2018 году, составляет порядка 10 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные статистики по делам коррупционной направленности, опубликованные Судебным департаментом при Верховном суде России.



Статистика составлена по приговорам судов, вступивших в законную силу в прошлом году. За это время по статье о получении взятки осуждено 2 167 человек, по статье о мелком взяточничестве — 3 722 человека, передает «РИА Новости».



Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2018 года средняя сумма дачи взятки составила 434 тыс. рублей, в особо крупном размере — в пределах 11 млн рублей.

