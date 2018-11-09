Средняя сумма дачи взятки в России составила 434 тыс. рублей — СК

По итогам первого полугодия 2018 года средняя сумма дачи взятки составила 434 тыс. рублей, в особо крупном размере — в пределах 11 млн рублей.

При этом средняя сумма получения взятки составила 451 тыс. рублей, в особо крупном размере — 7 млн рублей.



За первое полугодие 2018 года из 4215 лиц, совершивших преступления коррупционной направленности, связанные со взяточничеством, 1536 лиц являются должностными, в том числе занимают должности в правоохранительных органах, пишет «Газета.ру».

Всего в 2018 году СК расследовал 1440 преступлений получения взяток и 1174 преступления дачи взяток.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет жертвами преступлений оказались около 20% россиян, но в полицию по этому поводу обратилась лишь примерно половина из пострадавших.