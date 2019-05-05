Неизвестные обокрали квартиру бывшего замглавы ГУ МЧС по Москве

Неизвестные обокрали квартиру заместителя префекта Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) Москвы, экс-замглавы ГУ МЧС по Москве Юрия Беседина.



Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что инцидент произошел накануне вечером в квартире Беседина на Боровском шоссе.

Неизвестные украли наличные деньги, семь часов элитных марок, три шубы, а также кошелек, сумку и шарф Louis Vuitton. Ущерб составил более 1,5 млн рублей.



В пресс-службе столичного главка МВД агентству подтвердили факт кражи из квартиры на Боровском шоссе, но не сообщили личных данных потерпевшего.



Ранее неизвестные обокрали квартиру экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина. Воры вынесли деньги и украшения на общую сумму 7,5 млн рублей.

