Неизвестные обокрали квартиру бывшего замглавы ГУ МЧС по Москве
Неизвестные обокрали квартиру заместителя префекта Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) Москвы, экс-замглавы ГУ МЧС по Москве Юрия Беседина.
Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что инцидент произошел накануне вечером в квартире Беседина на Боровском шоссе.
Неизвестные украли наличные деньги, семь часов элитных марок, три шубы, а также кошелек, сумку и шарф Louis Vuitton. Ущерб составил более 1,5 млн рублей.
В пресс-службе столичного главка МВД агентству подтвердили факт кражи из квартиры на Боровском шоссе, но не сообщили личных данных потерпевшего.
Ранее неизвестные обокрали квартиру экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина. Воры вынесли деньги и украшения на общую сумму 7,5 млн рублей.
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