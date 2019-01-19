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Квартиру экс-губернатора Приморья в Москве обокрали на 7,5 млн рублей

19:19, 19.01.2019
Квартиру экс-губернатора Приморья в Москве обокрали на 7,5 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Экс-губернатор Приморского края Сергей Дарькин заявил в полицию, что его квартиру в Москве обокрали. Воры вынесли деньги и украшения на общую сумму 7,5 млн рублей.

«Дарькин заявил в правоохранительные органы, что неизвестный проник в квартиру в центре Москвы, украл из сейфа 1,5 млн рублей, драгоценности на 6 млн и скрылся», — передает слова источника «Интерфакс».

По его словам, кража была совершена в период с 3 по 17 января. «Квартира оборудована сигнализацией. Как вор попал в квартиру — неизвестно. Проводится проверка», — сообщил источник.

Сергей Дарькин занимал пост губернатора Приморья с июня 2001 по февраль 2012 года.

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