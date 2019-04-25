Макрон предложил сократить налоги

Президент Франции Эммануэль Макрон согласился снизить подоходный налог в стране. Однако снижение коснется только тех, кто работает на экономику страны.

"Я не хочу повышения налогов, и я выступаю за то, чтобы снизить их для тех, кто работает, значительно уменьшив подоходный налог", — передает его слова The Wallstreet Journal.

Выступая перед прессой в Елисейском дворце, он сообщил, что снижение налогов произойдет, но в долгосрочной перспективе. Подробностей по ставкам он не назвал.

Снижать государственные расходы Макрон предложил, "ликвидировав те комиссии и учреждения, которые не приносят никакой пользы".

Снижение подоходного налога, в первую очередь, для низкооплачиваемых групп населения, является одним из главных требований движения "желтых жилетов", продолжающих акции протеста в стране на протяжении последних шести месяцев.