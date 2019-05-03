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Эксперты составили рейтинг самых доступных автомобилей с «автоматом»

12:48, 03.05.2019
Эксперты составили рейтинг самых доступных автомобилей с «автоматом»
Фото: lada.ru

Lada Granta является самым доступным по цене на российском рынке автомобилем с автоматической трансмиссией. Соответствующий рейтинг составили эксперты портала «Цена Авто».

Согласно результатам исследования, минимальная комплектация Lada Granta с «автоматом» обойдется в 536 900 рублей. На втором месте расположился седан Datsun on-DO. Его цена за самую простую комплектацию — 556 000 рублей.

Замыкает тройку японский хэтчбек Datsun mi-DO с показателем в 595 000 рублей. Далее идут Lada Vesta — 664 900 рублей и седан Renault Logan — 707 990 рублей.

Напомним, ранее аналитики рассказали о десяти самых популярных автомобилях бизнес-класса в России.

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