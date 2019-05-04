В результате падения самолета в воду в США пострадали более 20 человек

После крушения пассажирского самолета в реку в Джексонвилле в США пострадал 21 человек.

Всего на борту самолета находились 136 пассажиров и семь членов экипажа. Получившие ранения в результате инцидента находятся в хорошем состоянии, критических травм нет, рассказали в офисе шерифа города.

Уточняется, что специалисты выясняют причину происшествия.

Напомним, сегодня сообщалось, что в США упал в реку Boeing 737.