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Происшествия

В США упал в реку Boeing 737

06:59, 04.05.2019
В США упал в реку Boeing 737
Фото: pixabay.com

В США коммерческий самолет Boeing 737 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в реку близ города Джексонвилл.

На борту воздушного судна находилось 136 человек. Все пассажиры и члены экипажа остались в живых. По словам мэра города Джексонвилл Ленни Керри, на месте происшествия работают команды спасателей и пожарных.

Специалисты следят за тем, чтобы авиатопливо не разлилось в реку, передает агентство Reuters.

В Boeing пообещали разобраться в ситуации.

Напомним, ранее Boeing сообщил о сокращении прибыли на 13%.

Происшествия
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