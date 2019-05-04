В США упал в реку Boeing 737
В США коммерческий самолет Boeing 737 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в реку близ города Джексонвилл.
На борту воздушного судна находилось 136 человек. Все пассажиры и члены экипажа остались в живых. По словам мэра города Джексонвилл Ленни Керри, на месте происшествия работают команды спасателей и пожарных.
Специалисты следят за тем, чтобы авиатопливо не разлилось в реку, передает агентство Reuters.
В Boeing пообещали разобраться в ситуации.
Напомним, ранее Boeing сообщил о сокращении прибыли на 13%.Происшествия
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