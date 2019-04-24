Boeing сообщил о сокращении прибыли на 13%

По итогам первого квартала 2018 года чистая прибыль американской компании Boeing составила $2,15 млрд, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выручка компании снизилась на 2%, до $22,9 млрд, говорится в отчетности.

Подразделение коммерческих самолетов за отчетный период сократило поставки со 184 до 149 самолетов. Выручка подразделения уменьшилась на 9%, до $11,8 млрд.

За последние полгода разбились два лайнера Boeing 737 Max. Так, в результате крушения Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии погибли 149 человек, в том числе трое россиян, и восемь членов экипажа. Россия, США, Евросоюз и еще ряд стран запретили полеты этих самолетов.

До этого, в октябре 2018 года, самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел крушение в районе побережья острова Ява в Индонезии. Всего на борту находился 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил.