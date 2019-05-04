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Промышленность

Чемезов рассказал о готовности продать Турции новейшие российские Су-57

03:27, 04.05.2019
Чемезов рассказал о готовности продать Турции новейшие российские Су-57
Фото: realnoevremya.ru / Сергей Афанасьев

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал о готовности к переговорам по продаже новейших российских истребителей Су-57 Турции.

В интервью агентству Anadolu он сообщил, что рассматривает Турцию как «привлекательный рынок для российского боевого самолета пятого поколения Су-57Э».

При этом глава Ростеха пояснил, что документы, разрешающие экспорт этого российского истребителя пятого поколения, уже согласованы.

Чемезов также подчеркнул, что для России очень важно развитие партнерства с Турцией в области ПВО. «Наши страны обладают необходимыми компетенциями для развития технологического сотрудничества в данной сфере. Поэтому мы только будем приветствовать желание турецкой стороны стать партнером по проекту С-500», — отметил генеральный директор «Ростеха».

Ранее сообщалось что «Ростех» впервые покажет на публике новый истребитель во время авиасалона в Дубае.

ПромышленностьОПК
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