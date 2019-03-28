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Промышленность

«Ростех» намерен презентовать экспортный Су-57 на авиашоу в Дубае

20:46, 28.03.2019
«Ростех» намерен презентовать экспортный Су-57 на авиашоу в Дубае
Фото: wikimedia.org / Niruku

«Ростех» планирует впервые показать на публике истребитель пятого поколения Су-57. Компания собирается провести презентацию самолета на авиашоу в Дубае.

Представитель госкорпорации Виктор Кладов рассказал, что «Ростех» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передали в правительство РФ все необходимые документы для получения разрешения на продажу за границу истребителя пятого поколения Су-57Э (экспортная версия), сообщает издание Janes.

Подчеркивается, что решение может быть принято российским руководством в ближайшие недели

Представитель «Ростеха» сообщил, что Китай уже получил 24 российских многофункциональных истребителя Су-35. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом в мире. ПромышленностьОПК
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