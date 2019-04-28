Аналитики рассказали о 10 самых популярных автомобилях бизнес-класса в России

Toyota Camry стала самым популярным автомобилем бизнес-класса в России по итогам марта 2019 года. За указанный период было продано 2743 таких машин.



Второе место, по данным «Автостата», занимает Mercedes-Benz E-Class (в марте реализовано 684 машины). Тройку замыкает BMW 5-Series (632).

В топ-10 также вошли Kia Stinger (141), Skoda Superb (110), Lexus ES (110), Genesis G70 (54), Mercedes-Benz CLS-Class (40), Volvo V90 (38) и Genesis G80 (35).

Всего в марте 2019 года в России было продано 4 724 новых машины бизнес-класса.



Ранее эксперты зафиксировали падение продаж люксовых автомобилей в России по итогам l квартала 2019 года на 18,7%.