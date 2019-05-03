На время проведения Казанского марафона на 2 дня ограничат движение транспорта

В столице Татарстана 4 и 5 мая будет ограничено движение транспортных средств на время проведения Казанского марафона-2019.

В этом году участники марафона пробегут по новому маршруту. Так, старт забегам будет дан у Центрального стадиона. В связи с этим до 5 мая будет действовать ограничение до 22:00 на парковке стадиона со стороны улицы Ташаяк и Кремлевской набережной.

Полный список улиц, где будут введены ограничения на движение транспорта, опубликован на сайте мэрии Казани.

Стоит отметить, что в рамках Казанского марафона запланированы дистанции на 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3 км.

Напомним, ранее сообщалось, что Казань вошла в топ-3 самых популярных городов России для поездок на майские праздники.