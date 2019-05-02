Россия заявила о намерениях провести ЧМ по шорт-треку в 2022 году

Союз конькобежцев России собирается претендовать на проведение в РФ трех крупных стартов по шорт-треку — взрослый и юниорский ЧМ 2022 года в Красноярске и Москве соответственно, сообщает ТАСС.

Кроме того, есть намерение провести чемпионат Европы 2023 года в Сочи. Об этом рассказал президент организации Алексей Кравцов. Он отметил, что конкуренция будет очень высокой, на каждый из этапов претендуют конкуренты.

Напомним, ранее российский спортсмен Владимир Григорьев, завоевавший в шорт-треке «золото» на Олимпиаде в Сочи, объявил о завершении карьеры.

«Я уже информировал РУСАДА о решении закончить карьеру», — приводит его слова «РИА Новости».

