Чемпион ОИ-2014 по шорт-треку заявил о завершении карьеры

Российский спортсмен Владимира Григорьев, завоевавший золото на Олимпиаде в Сочи по шорт-треку, объявил о завершении карьеры.

«Я уже информировал РУСАДА о решении закончить карьеру», — приводит его слова «РИА Новости».

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил, что Григорьев пополнит тренерский штаб сборной и отправится с командой в новом качестве на первый сбор.

Напомним, что в 2018 году Григорьев не был допущен на Олимпийские игры в Пхенчхане из-за допингового скандала.