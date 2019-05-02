У должников, которым ограничили выезд за границу, не получится покинуть страну в день оплаты

Россияне, у которых за долги ограничили выезд за границу, смогут выехать из страны лишь на следующий день после оплаты, сообщает «РИА Новости».

Судебные приставы считают подобную меру эффективной в отношении злостных неплательщиков. Ограничить человека при выезде из страны пристав может при долге от 30 тысяч рублей, а по некоторым видам задолженности — даже от 10 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в I квартале 2019 года граница была закрыта для 4,4 млн человек, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число должников растет уже четвертый год.

