Почти 3 млн россиян не смогут выехать за границу из-за долгов — СМИ

Перед майскими праздниками около 3 млн россиян не смогут выехать за границу из-за долгов. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Всего в I квартале 2019 года граница была закрыта для 4,4 млн человек, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число должников растет уже четвертый год, пишут «Известия».

В ФСПП рассказали, что подобная динамика связана с ростом количества исполнительных документов, поступающих в службу.

В ведомстве добавили, что ограничение на выезд является эффективной мерой по борьбе с должниками. За первые три месяца текущего года россияне оплатили долги на общую сумму в 19 млрд рублей, что на 6,1 млрд больше, чем год назад.

Ранее в Объединенном кредитном бюро рассказали, что в первом квартале 2019 года объем безнадежных долгов россиян перед банками достиг почти 1,6 трлн рублей.

