В галактике Млечный Путь обнаружили чужеродную звезду

Коллектив астрономов из объединения Национальных институтов естественных наук обнаружил в галактике Млечный Путь звезду с нетипичным химическим составом, сообщает Nature Astronomy.

Ученые отмечают, что состав звезды не похож на состав ни одной другой звезды в нашей галактике. Это свидетельствует о том, что раньше этот объект был частью карликовой галактики, которая слилась с Млечным Путем.

Напомним, ранее национальный научный фонд США опубликовал первое в истории изображение черной дыры. Объект расположен в галактике M87, которая находится на расстоянии 53,5 млн световых лет от Земли. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему миру в США, Франции и других странах. Данные были получены в апреле 2017 года, на их обработку ушло два года.



