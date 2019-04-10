В Сети появилось первое в истории изображение черной дыры

Фото: NSF

Национальный научный фонд США опубликовал первое в истории изображение черной дыры.

Объект расположен в галактике M87, которая находится на расстоянии 53,5 млн световых лет от Земли.

Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему миру в США, Франции и других странах. Данные были получены в апреле 2017 года, на их обработку ушло два года.

Ранее СМИ сообщили, что астрономы обнаружили «десятки тысяч» черных дыр в центре Млечного Пути.