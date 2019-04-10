В Сети появилось первое в истории изображение черной дыры
Национальный научный фонд США опубликовал первое в истории изображение черной дыры.
You're looking at the first ever image of a black hole. It was captured by the #NSFFunded @ehtelescope project. #ehtblackhole #RealBlackHole https://t.co/6dglvqrvOs pic.twitter.com/0hclANf4tc
— National Science Foundation (@NSF) 10 апреля 2019 г.
Объект расположен в галактике M87, которая находится на расстоянии 53,5 млн световых лет от Земли.
Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему миру в США, Франции и других странах. Данные были получены в апреле 2017 года, на их обработку ушло два года.
Ранее СМИ сообщили, что астрономы обнаружили «десятки тысяч» черных дыр в центре Млечного Пути.Общество
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