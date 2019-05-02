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В России в 2019 году могут принять на вооружение ракету «Бронебойщик»

03:34, 02.05.2019
В России в 2019 году могут принять на вооружение ракету «Бронебойщик»
Фото: ru.wikipedia.org / Doomych

Минобороны России может в текущем году принять на вооружение неуправляемую авиационную ракету «Бронебойщик». Об этом рассказал заместитель генерального директора АО «НПК «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин.

Он подчеркнул, что АО НПО «Сплав» в 2018 году завершило государственные испытания ракеты. По словам Кочкина, сейчас соответствующие документы находятся в Минобороны РФ.

В первом полугодии 2019 года ведомство может принять решение о принятии на вооружение данной ракеты, передает «РИА Новости».

«Бронебойщик» предназначен для вооружения самолетов типа Су-25 и вертолетов Ми-8. Ракета способна пробивать преграды перед заданными целями и, не разрушаясь, продолжать свой полет.

Ранее в России создали противоторпедный комплекс «Пакет-Э/НК». Он предназначен для уничтожения атакующих корабль подводных лодок, а также для защиты корабля от торпедных атак.

ПромышленностьОПК
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