В России в 2019 году могут принять на вооружение ракету «Бронебойщик»

Минобороны России может в текущем году принять на вооружение неуправляемую авиационную ракету «Бронебойщик». Об этом рассказал заместитель генерального директора АО «НПК «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин.

Он подчеркнул, что АО НПО «Сплав» в 2018 году завершило государственные испытания ракеты. По словам Кочкина, сейчас соответствующие документы находятся в Минобороны РФ.

В первом полугодии 2019 года ведомство может принять решение о принятии на вооружение данной ракеты, передает «РИА Новости».

«Бронебойщик» предназначен для вооружения самолетов типа Су-25 и вертолетов Ми-8. Ракета способна пробивать преграды перед заданными целями и, не разрушаясь, продолжать свой полет.



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