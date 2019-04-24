В России создали противоторпедный комплекс «Пакет-Э/НК»

Российские инженеры создали и успешно испытали уникальный противоторпедный комплекс «Пакет-Э/НК». Об этом сообщил главный конструктор ГНПП «Регион» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Константин Дробот.

По его словам, комплекс предназначен для уничтожения атакующих корабль подводных лодок, а также для защиты корабля от торпедных атак, передают «Известия».



«Система самостоятельно обнаруживает атакующую торпеду, производит расчеты, дает целеуказание и производит пуск. От командира требуется лишь разрешение на применение оружия», — сообщил Дробот.

Он добавил, что разработками антиторпед занимаются США, Германия, Франция, Италия, однако судя по практическим результатам, «нашим изделиям на сегодняшний день аналогов нет».



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