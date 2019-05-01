Павел Дацюк объявил об уходе из СКА
Нападающий Павел Дацюк объявил о завершении своего выступления за петербургский хоккейный клуб СКА.
«Подошел к концу петербургский этап моей карьеры. Это были запоминающиеся годы. Хочу сказать спасибо клубу СКА», — написал он на своей странице в Twitter.
Хоккеист отметил замечательные условия игры в клубе и внимательность персонала, что является "огромной заслугой руководства клуба".
Также Дацюк выразил слова благодарности тренерам, партнерам по команде и болельщикам.
Контракт Дацюка со СКА истек 30 апреля. Форвард ранее говорил, что хотел бы завершить карьеру в екатеринбургском "Автомобилисте".
За СКА Павел Дацюк провел три сезона и в 2017 году стал победителем Кубка Гагарина. Форвард набрал 133 очка (40 голов+93 передачи) в 169 матчах регулярных чемпионатов и плей-офф КХЛ.
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