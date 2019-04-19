ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина

Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в финальной серии плей-офф КХЛ и впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина.

Встреча состоялась в подмосковной Балашихе, завершилась победой армейцев в овертайме со счетом 3:2. За «Авангард» отличились Сергей Шумаков и Коди Фрэнсон. У армейцев в основное время по шайбе забросили Кирилл Капризов и Константин Окулов. Победу ЦСКА принес Максим Мамин, поразивший ворота Игоря Бобкова на 18-й минуте овертайма.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА.

За матчем с трибун наблюдал премьер-министр Дмитрий Медведев, который принял участие в церемонии награждения.

Напомним, что в прошлом году обладателем Кубка Гагарина становился казанский «АК Барс».