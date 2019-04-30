Минздрав выступил с предложением запретить ВИЧ-отрицание
Минздрав подготовил законопроект, запрещающий распространять информацию с призывами к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что проблема отрицания существования ВИЧ-инфекции приобретает широкие масштабы и носит общественно-опасный характер. Отрицание ВИЧ-инфекции нередко приводит к смертям. Поэтому предлагается установить запрет на распространение информации, в которой есть призывы к отказу от медицинского освидетельствования, лечения ВИЧ-инфекции.
Напомним, на конец 2018 года в России проживали 1 007 369 россиян с диагнозом ВИЧ. Об этом сообщил центр по борьбе со СПИДом при Роспотребнадзоре.
По состоянию на конец прошлого года умерли 24% от числа всех зарегистрированных ВИЧ-инфицированных россиян. Главной причиной их смерти является туберкулез.
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