Количество живущих с ВИЧ россиян превысило миллион

На конец 2018 года в России проживали 1 007 369 россиян с диагнозом ВИЧ. Об этом сообщил центр по борьбе со СПИДом при Роспотребнадзоре.

По состоянию на конец прошлого года умерли 24% от числа всех зарегистрированных ВИЧ-инфицированных россиян. Главной причиной их смерти является туберкулез.



Как отмечает РБК, только 72% (или 751,7 тыс. человек) от всех живущих с ВИЧ в России в 2018 году состояли на учете.

Ранее сообщалось, что в десятку регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ вошли три региона ПФО: Самарская и Оренбургская области, а также Пермский край.

