Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России

Голландская компания Talpa Media, которая обладает правами на шоу «Голос», обеспокоена ситуацией с голосованием в финале российской версии шоу «Голос. Дети».

Как сообщает «Интерфакс», компания ждет от Первого канала результатов начатой им проверки и после этого сообщит свою позицию.

Ранее Первый канал заявил о планах проверить результаты голосования, в результате которого победительницей шоу стала 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Для этого телеканал привлек специалистов Group-IB. Они проверят техническую возможность вмешательства в систему и проанализируют данные по звонкам и сообщениям.

