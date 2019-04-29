Проверку голосования на шоу «Голос. Дети» проведет Group-IB

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«Первый канал» привлек специалистов Group-IB к расследованию ситуации вокруг голосования на проекте «Голос. Дети». Они проверят техническую возможность вмешательства в систему и проанализируют данные по звонкам и сообщениям.

«Мы должны понять, существует ли вообще техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя проекта «Голос», то есть может ли компания-партнер, агрегирующая звонки и СМС, или отдельные ее сотрудники вносить изменения в результаты голосования», — передает Inc. слова гендиректора Group-IB Ильи Сачкова.

Второй задачей расследования станет анализ «массива BIG DATA, то есть данных по звонкам и СМС для выявления аномалий, использования ботов и других технологий для накрутки голосов». Компания опубликует отчет по результатам работы в открытом доступе.

Напомним, что Первый канал еще в субботу заявил о планах проверить результаты голосования, в результате которого победительницей шоу стала 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.

Представитель Алсу Нина Пономарева заявила, что подтасовки результатов голосования не было.

