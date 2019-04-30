Арестованного мэра Евпатории отстранили от должности
Депутаты Евпатории временно отстранили арестованного Андрея Филонова от должности главы администрации города.
Исполнение обязанностей сити-менеджера курорта временно возложено на заместителя главы администрации Евпатории Романа Тихончука, сообщила председатель местного парламента Олеся Харитоненко во «ВКонтакте».
Ранее суд арестовал главу администрации Евпатории Андрея Филонова до 31 мая. Следственной отдел УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбудил в отношении его уголовное дело, Филонов подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, говорится в сообщении управления.
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