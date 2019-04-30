СМИ сообщили о скором уходе Бабича с должности посла России в Белоруссии

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич в скором времени покинет пост.

Как сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников, вопрос отставки Бабича обсуждается с прошлой недели. В ближайшее время ожидается соответствующий указ президента России Владимира Путина.

Ранее МИД Белоруссии обвинил Бабича в якобы имеющей место попытке разрушить дружественные отношения двух братских народов.

Напомним, что Бабич с 2011 года работал полпредом президента РФ в Приволжском федеральном округе. В августе 2018 года президент России Владимир Путин назначил его послом в Белоруссии.