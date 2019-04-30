Чистая прибыль Samsung упала более чем в два раза на фоне падения спроса на микрочипы

Чистая прибыль производителя электроники Samsung Electronics Co. в первом квартале 2019 года снизилась на 57%, или в 2,3 раза.

За январь — март чистая прибыль компании составила 5,04 трлн южнокорейских вон ($4,4 млрд) по сравнению с 11,69 трлн вон. Выручка за отчетный период снизилась на 13,5%, примерно до $45 млрд, следует из отчета компании.



Причину таких результатов в компании связывают с падением спроса на микрочипы и дисплеи. Продажи полупроводников в первом квартале года упали на 30% по сравнению с прошлым годом, а на дисплеи — на 19%.



Ранее сообщалось, что по итогам I квартала 2019 года операционная прибыль Samsung Electronics составила $5,45 млрд, снизившись на 60,4%.

