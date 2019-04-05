Прибыль Samsung в I квартале обрушилась на 60,4%

По итогам I квартала 2019 года операционная прибыль корейской Samsung Electronics составила 6,2 млрд вон ($5,45 млрд). По сравнению с январем — мартом 2018-го показатель упал на 60,4%.

По сравнению с предыдущим кварталом падение составило 42,6%, передает ТАСС.

Объем продаж сократился на 14,1% в годовом исчислении и на 12,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Он достиг отметки в 52 трлн вон ($45,7 млрд).

Отмечается, что этот показатель стал намного меньше ожиданий рынка.

На прошлой неделе Samsung Electronics уже предупредила инвесторов о том, что показатели первого квартала 2019 года будут слабыми из-за «неблагоприятных рыночных условий» в связи со слабеющим спросом на оперативную память и дисплеи.

Компания пообещала работать над повышением конкурентоспособности и сокращением издержек, а также улучшением качества и снижением себестоимости производимых ей товаров. Несмотря на падение прибыли, акции Samsung Electronics выросли на сегодняшних торгах на 0,3%.