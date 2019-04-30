НЕФАЗ может направить прибыль за 2018 год в размере 101 тыс. рублей на покрытие убытков прошлых лет

Совет директоров ПАО «Нефтекамский автозавод» (НЕФАЗ, входит в КАМАЗ) рекомендовал акционерам на годовом собрании 31 мая принять решение не выплачивать дивиденды за 2018 год.

Чистую прибыль в размере 101 тыс. рублей предлагается направить на покрытие убытка прошлых лет (84,2 тыс. рублей) и выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии (17 тыс. рублей), говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Напомним, что НЕФАЗ по итогам 2018 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 101 тыс. рублей, несмотря на убытки в течение года.

За год чистая прибыль предприятия уменьшилась в 440 раз. В 2017 году прибыль НЕФАЗа составляла 44,36 млн рублей.