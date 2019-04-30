Россиянам в апреле больше всего запомнились выборы на Украине и пожар в Нотр-Даме

В апреле самыми запоминающимися событиями стали выбора президента Украины и пожар в Соборе Парижской Богоматери. Их назвали 28% и 21% россиян, опрошенных «Левада-центром». Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. человек.

Также в число самых запомнившихся событий последних четырех недель вошли пожары в Забайкальском крае и в Хабаровской области, взрывы на Шри-Ланке. Еще 23% опрошенных заявили, что в апреле не было запоминающихся событий.

Ранее данные опроса «Левада-центра» показали, что большинство граждан России (67%) практически не следили за проходившими на Украине выборами президента.