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Россиянам в апреле больше всего запомнились выборы на Украине и пожар в Нотр-Даме

15:30, 30.04.2019
Россиянам в апреле больше всего запомнились выборы на Украине и пожар в Нотр-Даме
Фото: ru.wikipedia.org

В апреле самыми запоминающимися событиями стали выбора президента Украины и пожар в Соборе Парижской Богоматери. Их назвали 28% и 21% россиян, опрошенных «Левада-центром». Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. человек.

Также в число самых запомнившихся событий последних четырех недель вошли пожары в Забайкальском крае и в Хабаровской области, взрывы на Шри-Ланке. Еще 23% опрошенных заявили, что в апреле не было запоминающихся событий.

Ранее данные опроса «Левада-центра» показали, что большинство граждан России (67%) практически не следили за проходившими на Украине выборами президента.

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