Новости общества

08:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Левада-центр»: большинство россиян не следили за выборами на Украине

07:57, 29.04.2019
«Левада-центр»: большинство россиян не следили за выборами на Украине
Фото: pixabay.com

Большинство граждан России (67%) практически не следили за проходившими на Украине выборами президента. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Согласно результатам исследования, 30% респондентов отнеслись к этому событию с вниманием, причем 12% из них — с особым вниманием. 55% россиян заявили, что итоги выборов мало их заботили.

К Владимиру Зеленскому положительно относятся 31% россиян, 2% опрошенных симпатизировали действующему президенту Украины Петру Порошенко, передает «Интерфакс».

Опрос был проведен в период с 18 по 23 апреля этого года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1 625 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах России.

Напомним, ранее ЦИК официально объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины, который по итогам второго тура набрал 73,22% голосов, Порошенко — 24,45%.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров