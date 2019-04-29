«Левада-центр»: большинство россиян не следили за выборами на Украине

Большинство граждан России (67%) практически не следили за проходившими на Украине выборами президента. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Согласно результатам исследования, 30% респондентов отнеслись к этому событию с вниманием, причем 12% из них — с особым вниманием. 55% россиян заявили, что итоги выборов мало их заботили.

К Владимиру Зеленскому положительно относятся 31% россиян, 2% опрошенных симпатизировали действующему президенту Украины Петру Порошенко, передает «Интерфакс».

Опрос был проведен в период с 18 по 23 апреля этого года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1 625 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах России.

Напомним, ранее ЦИК официально объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины, который по итогам второго тура набрал 73,22% голосов, Порошенко — 24,45%.

