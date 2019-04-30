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Белоруссия полностью приостановила прием российской нефти

14:07, 30.04.2019
Белоруссия полностью приостановила прием российской нефти
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Белоруссия полностью приостановила прием нефти из России.

Качественная нефть находится на 30-м километре трассы Унеча — Мозырь, что составляет треть пути от Унечи до государственной границы с Белоруссией. Транзит планируется возобновить после вытеснения некачественной нефти с российского участка ориентировочно 2 мая.

Общий объем некачественной нефти в трубопроводах России, Белоруссии, Украины и Польши составил около 5 млн т, пишет ТАСС со ссылкой на «Гомельтранснефть Дружба».

Ранее сообщалось, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» потребует нескольких месяцев.

ПромышленностьНефть
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