Белоруссия полностью приостановила прием российской нефти

Белоруссия полностью приостановила прием нефти из России.



Качественная нефть находится на 30-м километре трассы Унеча — Мозырь, что составляет треть пути от Унечи до государственной границы с Белоруссией. Транзит планируется возобновить после вытеснения некачественной нефти с российского участка ориентировочно 2 мая.

Общий объем некачественной нефти в трубопроводах России, Белоруссии, Украины и Польши составил около 5 млн т, пишет ТАСС со ссылкой на «Гомельтранснефть Дружба».



Ранее сообщалось, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» потребует нескольких месяцев.