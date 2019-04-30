Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев

Полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» потребует нескольких месяцев.

«Принятые меры позволят восстановить работу лишь одной нитки трубопровода «Дружба». Полное восстановление потребует нескольких месяцев напряженной работы», — сообщил концерн «Белнефтехим».

Согласно заявлению концерна, с учетом скорости и графика движения нефти, а также расстояния (106 км от ЛПДС «Унеча» до границы), прибытия нефти на белорусскую территорию ожидают не ранее 23.00 2 мая 2019 года. В «Белнефтехиме» отметили, что чистая российская нефть поступит на Мозырский НПЗ не ранее 4 мая.

Также сообщается, что более 170 тыс. тонн загрязненной нефти будет вытеснено из нефтепровода на российском и белорусском участках, из них 120 тыс. тонн в резервуары линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Мозырь».

Ранее в компании «Самаратранснефть-терминал» опровергли причастность к вбросу некачественной нефти в нефтепровод «Дружба».