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Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев

13:59, 30.04.2019
Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев
Фото: realnoevremya.ru

Полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» потребует нескольких месяцев.

«Принятые меры позволят восстановить работу лишь одной нитки трубопровода «Дружба». Полное восстановление потребует нескольких месяцев напряженной работы», — сообщил концерн «Белнефтехим».

Согласно заявлению концерна, с учетом скорости и графика движения нефти, а также расстояния (106 км от ЛПДС «Унеча» до границы), прибытия нефти на белорусскую территорию ожидают не ранее 23.00 2 мая 2019 года. В «Белнефтехиме» отметили, что чистая российская нефть поступит на Мозырский НПЗ не ранее 4 мая.

Также сообщается, что более 170 тыс. тонн загрязненной нефти будет вытеснено из нефтепровода на российском и белорусском участках, из них 120 тыс. тонн в резервуары линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Мозырь».

Ранее в компании «Самаратранснефть-терминал» опровергли причастность к вбросу некачественной нефти в нефтепровод «Дружба».

ПромышленностьНефтьНефтехимия
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