Госдума РФ намерена проанализировать эффективность мер по борьбе с бедностью

Госдума РФ хочет проанализировать эффективность мер, которые направлены на борьбу с бедностью в стране. На эти цели выделено 7,5 млн рублей.

Как следует из информации на официальном сайте госзакупок, экспертам нужно будет провести инвентаризацию законодательства и выявить законы и нормативные правовые акты, в которых установлены меры по преодолению бедности.

Также необходимо дать их оценку по снижению уровня бедности. Общие результаты исследования должны быть отражены в итоговом аналитическом отчете.



Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что, по последним данным, в России за чертой бедности проживают почти 19 млн человек.

