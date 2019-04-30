Шойгу заявил о необходимости использования беспилотников для контроля границы с Афганистаном

Для контроля за границей с Афганистаном необходимо применять беспилотные летательные аппараты. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с начальником Генштаба Вооруженных сил Киргизии генерал-майором Райимберди Дуйшенбиевым.

По словам Шойгу, у границ стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) наблюдается активная миграция боевиков из Ирака и Сирии, поэтому для контроля боевиков нужно применять новейшие технологии.

«Надо понимать, что здесь нам нужны общие усилия с применением современных технологий, которыми являются, в том числе, и беспилотные летательные аппараты для контроля за границей, за перемещением бандформирований», — цитирует министра «РИА Новости».

Он добавил, что для реализации подобных мер придется задействовать потенциал российской базы «Кант».

Напомним, Шойгу потребовал наказать виновных за невыплату надбавки вдове погибшего в Сирии.