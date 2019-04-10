Шойгу потребовал наказать виновных за невыплату надбавки вдове погибшего в Сирии

Министр обороны Сергей Шойгу поручил детально разобраться по всем случаям «бездушия» и «формализма» при работе с людьми. Об этом он заявил во время закрытой части селекторного совещания военного ведомства.

По его словам, в последнее время в судах неоднократно рассматривались дела, которые касались денежных выплат военнослужащим и членам их семей. Причиной данных фактов он называл «формальное отношение отдельных должностных лиц и, прежде всего, военкоматов».

В частности, глава Минобороны привел в пример «вопиющий» случай, когда военкомат отказался признать иск вдовы погибшего в Сирии военнослужащего. Основанием стало то, что он якобы не являлся ветераном боевых действий.

«Должностные лица, которые поставлены на должности, чтобы заниматься вопросами социального обеспечения военнослужащих и членов семей, проявляют в таких делах равнодушие и формализм», — цитирует Шойгу «РИА Новости».

Министр поручил разобраться по каждому подобному случаю.

Напомним, ранее Шойгу рассказал о планах по новой военно-строительной структуре.