В России могут запретить оформление микрозаймов через интернет без паспорта

В России в скором времени могут запретить оформлять микрозаймы через интернет, если не предоставлен паспорт. Соответствующую инициативу предложило Министерство внутренних дел РФ.

Уточняется, что МВД намерено исключить возможности оформления микрозаймов без идентификации лица, желающего получить кредит.

В настоящее время для процедуры через интернет достаточно ввести паспортные данные без ксерокопии или скана, либо одолжить деньги, сообщив номер банковской карты, счета или электронного кошелька, передает ТАСС.

МВД также планирует принимать участие в работе над проектами федеральных законов, которые касаются повышения административной ответственности за незаконную выдачу микрозаймов и действий коллекторов.

Напомним, ранее в Госдуму поступил законопроект о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ.