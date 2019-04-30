Загитова исполнит мечту слепой девочки из Удмуртии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова согласилась исполнить мечту слепой девочки из Удмуртии — Снежаны Черепановой.

В рамках передачи «Прямой эфир» ведущий Андрей Малахов пообещал организовать встречу, чтобы Загитова и Черепанова вместе покатались на коньках.

«Мы созвонились с Алиной, она сегодня в Канаде. Она готова с тобой встретиться и даже сделать тебе маленькое пробное занятие на катке вместе», — заявил Малахов.

Напомним, ранее Загитова поделилась впечатлениями от участия в шоу Этери Тутберидзе в Краснодаре после завершения сезона.