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Загитова исполнит мечту слепой девочки из Удмуртии

06:38, 30.04.2019
Загитова исполнит мечту слепой девочки из Удмуртии
Фото: скриншот - Youtube.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова согласилась исполнить мечту слепой девочки из Удмуртии — Снежаны Черепановой.

В рамках передачи «Прямой эфир» ведущий Андрей Малахов пообещал организовать встречу, чтобы Загитова и Черепанова вместе покатались на коньках.

«Мы созвонились с Алиной, она сегодня в Канаде. Она готова с тобой встретиться и даже сделать тебе маленькое пробное занятие на катке вместе», — заявил Малахов.

Напомним, ранее Загитова поделилась впечатлениями от участия в шоу Этери Тутберидзе в Краснодаре после завершения сезона.

СпортФигурное катание Удмуртия
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