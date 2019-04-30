Загитова исполнит мечту слепой девочки из Удмуртии
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова согласилась исполнить мечту слепой девочки из Удмуртии — Снежаны Черепановой.
В рамках передачи «Прямой эфир» ведущий Андрей Малахов пообещал организовать встречу, чтобы Загитова и Черепанова вместе покатались на коньках.
«Мы созвонились с Алиной, она сегодня в Канаде. Она готова с тобой встретиться и даже сделать тебе маленькое пробное занятие на катке вместе», — заявил Малахов.
Напомним, ранее Загитова поделилась впечатлениями от участия в шоу Этери Тутберидзе в Краснодаре после завершения сезона.СпортФигурное катание Удмуртия
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