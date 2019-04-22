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Алина Загитова: «Я с большим удовольствием показала свою победную олимпийскую программу и Масару была со мной»

10:53, 22.04.2019
Алина Загитова: «Я с большим удовольствием показала свою победную олимпийскую программу и Масару была со мной»
Фото: YouTube

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова поделилась впечатлениями от участия в шоу Этери Тутберидзе в Краснодаре после завершения сезона.

«Вчера и сегодня состоялся дебют шоу «Чемпионы на льду» моего дорогого тренера Этери Тутберидзе, и я с большим удовольствием показала свою победную олимпийскую программу.

И Масару (собака породы акита, подаренная Алине Японией) тоже была со мной рядом в ее новом олимпийском наряде», — написала Загитова на своей странице в instagram. 

СпортФигурное катание БашкортостанУдмуртияТатарстан
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