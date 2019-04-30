Аналитики оценили долю активных предпринимателей в России менее чем в 3% населения

В России собственный бизнес ведет 2,9% населения. Об этом говорится в исследовании проекта Сбербанка по анализу больших данных «СберДанные».

Авторы отмечают, что малый и средний бизнес остается недоиспользованным ресурсом экономики РФ.

«Такая ситуация — прямое следствие низкой склонности россиян начинать собственное дело», — говорится в исследовании.



Индекс предпринимательской активности был рассчитан как соотношение предприятий в сфере малого и среднего бизнеса на тысячу человек трудоспособного возраста. Средний показатель по России составил 27,6, пишет РБК.



Ранее опрос показал, что 43% россиян готовы открыть свое дело и стать предпринимателями.

