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Опрос: 43% россиян хотят стать предпринимателями

07:24, 19.04.2019
Опрос: 43% россиян хотят стать предпринимателями
Фото: pixabay.com

43% россиян готовы открыть свое дело и стать предпринимателями. Об этом говорится в результатах опроса специалистов ВНИИ труда и Санкт-Петербургского государственного университета среди 1,6 тыс. работающих россиян.

Больше других предпринимателями хотят стать квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства. Это связано с растущим спросом на продовольствие и экологически чистое сырье, пишет RT со ссылкой на исследование.

Еще 33% россиян готовы работать удаленно. Это интересно тем, кто работает в сферах IT, финансов, кредита, страхования, пенсионного обеспечения.

Ранее эксперты назвали самые востребованные сферы деятельности среди российских студентов.

Общество
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