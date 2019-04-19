Опрос: 43% россиян хотят стать предпринимателями

43% россиян готовы открыть свое дело и стать предпринимателями. Об этом говорится в результатах опроса специалистов ВНИИ труда и Санкт-Петербургского государственного университета среди 1,6 тыс. работающих россиян.

Больше других предпринимателями хотят стать квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства. Это связано с растущим спросом на продовольствие и экологически чистое сырье, пишет RT со ссылкой на исследование.

Еще 33% россиян готовы работать удаленно. Это интересно тем, кто работает в сферах IT, финансов, кредита, страхования, пенсионного обеспечения.

Ранее эксперты назвали самые востребованные сферы деятельности среди российских студентов.