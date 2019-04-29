В Минэнерго назвали сроки поступления чистой нефти в Белоруссию

Качественная российская нефть поступит на Мозырский НПЗ в Белоруссии 2-3 мая.

Также сегодня примерно в 12:00 мск нефть, полностью отвечающая требованиям техрегламента, поступила на пункт «Унеча» и около 17:00 — на границу Белоруссии. Нормализация качественных характеристик нефти, поступающей в порт Усть-Луга, ожидается 7 мая, пишет RNS со ссылкой на пресс-служба Минэнерго РФ.

Ранее представитель «Транснефти» сообщил о возбуждении уголовного дела по признакам умышленной порчи нефти. По его словам, соединения хлора попали в нефтепровод на одном из объектов частного предприятия «Самаратранснефть-терминал».

Министр энергетики РФ Александр Новак по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти.