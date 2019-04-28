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Россия создала комиссию по проверке качества нефти для транзита по нефтепроводу «Дружба»

02:27, 28.04.2019
Россия создала комиссию по проверке качества нефти для транзита по нефтепроводу «Дружба»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министр энергетики РФ Александр Новак по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти, транспортируемой по магистральному нефтепроводу «Дружба».

«В комиссию войдут руководители и заместители федеральных государственных органов, в том числе Минэнерго, Минпромторга, ФАС, Роснедр, Ростехнадзора, Росстандарта, а также ПАО «Транснефть», — отмечается в сообщении Минэнерго РФ.

Напомним, что премьер поручил разобраться в ситуации с загрязнением российской нефти. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его информируют о произошедшем.

ОбществоВластьПромышленностьНефть
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